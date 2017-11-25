Pulveriza inflación aumento al mínimo

Con un incremento del 10% al salario mínimo a partir del uno de enero, el sueldo será de 88.36 pesos diarios. Para los trabajadores que viven solo de este ingreso, mensualmente deberán vivir con apenas 2 mil 472 pesos.

Periódico La Voz se dio a la tarea de hacer una comparativa de los costos de los productos de la canasta básica, de un ingreso semanal de 618 pesos una familia integrada por cuatro personas tendrá que utilizar más del 50% del recurso para la compra de alimentos, el resto tendrá que administrarlo e ir juntando para pagar los servicios cada mes.

Tan solo en la comida, una tapa de huevos tiene un costo de 47.90 pesos, el kilo de frijol 27.90, de arroz está en 29.90, el litro de aceite en 25 pesos, kilo de harina en 12 pesos, manteca de 500gramos en 14.80, sal 15.90, la pasta tres pesos, atún 13 pesos, el kilo de papa en 24.90 kg.

Mientras que el kilo de chile jalapeño es de 27.90, el tomate en 9.50 kg, 15.90 el kilo de cebolla y algo adicional son los plátanos, el kilo tiene un costo de 5.90 pesos, el medio kilo de jamón es de 36 pesos, el medio de salchicha es de 21 pesos y el kilo de carne molida de 64.90 pesos y tan solo en estos artículos suma una cantidad superior a los 400 pesos.

A esto se le agregan los artículos de limpieza y se compran por lo menos cada 15 días, el detergente líquido 24.50 kg, el pinol 26.90 pesos, detergente para trastes 26.90 pesos, el papel higiénico siete pesos cada uno, pasta dental 29.50.

El salario mínimo es insuficiente, pues en una vivienda pequeña el aproximado de pago por el servicio de la energía eléctrica puede ser de entre 700 y mil pesos cada dos meses, aunado al servicio del agua que es de entre 100 y 200 pesos mensuales en una tarifa popular.

Con el último incremento en el gas, tener agua caliente en los hogares es casi un lujo, el tanque de 10 kilos se llena con 223 pesos, el tanque de 20 kilos con 440 pesos, 25 kilos con 540 y 45 kilos a 930 pesos.

A todo se suma la compra de ropa al menos para los hijos, 600 pesos son necesarios para comprar una blusa básica, un pantalón y los zapatos para una niña, una cantidad similar para un niño, lujo que generalmente las familias se dan por lo menos dos veces al año.

Debido a esto, ambos padres tienen que salir a trabajar para poder llevar una mejor vida, descuidando a la familia, y aun así el recurso es insuficiente.