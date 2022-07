Purificarán templo luego de vandalismo

Niega la iglesia católica que se hayan realizado rituales satánicos en la Capilla del Carmen, pero de todas formas se realizará un acto de reparación en el lugar porque se actuó en contra de artículos de representatividad religiosa.

El Vicario de la Diócesis de Saltillo en la región centro, el Padre Néstor Martínez, explicó que según los datos que aportaron los frailes durante la reunión con el Obispo Hilario González, se llegó a la conclusión de que los ladrones solamente tumbaron las imágenes de Cristo.

"Ellos iban sobre la idea de robar el copón, el cual está bañado en color oro pero no es de dicho material y no sé porque piensan que en las iglesias hay cosas de cuantioso valor. No se llevaron nada más y es por eso que cuando ingresaron al cuarto, tumbaron todo a su paso, entre ellas las imágenes y veladoras".

Indicó que realizarán un acto de reparación a puerta cerrada y a cargo de los sacerdotes de la Capilla del Carmen porque se actuó en contra del artículo que represente el cuerpo y la sangre de Cristo.

Descartó que se haya realizado algún acto satánico o a hacer otra cosa fuera de lugar, pero la situación representa un problema grave para la iglesia católica porque atentaron con algo que es sagrado.

"No hay duda que hechos como estos requieren un acto de desagravio que puede ser de forma privada para que se purifique bien y a través de este ritual propio, se pida la purificación de toda la iglesia y perdón al Señor".