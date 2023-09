"Qué federación retome AHMSA"

Obreros y ex obreros de Altos Hornos de México pidieron ayer con pancartas ayuda a la autoridad municipal para expresar su interés en que el Gobierno Federal retome las riendas de la empresa y vuelva a ser paraestatal.

Entre la base trabajadora de la empresa acerera, acudió el ex dirigente Julián Torres Ávalos quien destacó que uno de los intereses que tienen es que la empresa les pague su finiquito pues el compromiso que firmaron fue de un año para su terminación, y éste venció los primeros días de septiembre.

Pero también hay otros obreros que tienen un año cuatro meses, un año y medio y no les han pagado, por ello piden el apoyo a las autoridades locales y federales.

También destacó Torres Ávalos que algunos de los ex obreros sí alcanzaron a interponer su recurso legal ante la ley para reclamar su pago, pero no todos lo hicieron, y no quieren que la empresa se excuse en que no hay dinero para no cumplirles su finiquito que por ley y por tantos años de trabajo les corresponde.

El Presidente Municipal, Mario Dávila Delgado atendió a la comitiva de obreros que se manifestaron muy temprano por la mañana después de una ceremonia cívica en la plaza principal.

Sobre la inquietud que tienen los sindicalizados de que para la reactivación de Ahmsa es necesario que el gobierno federal tome las riendas de la empresa, el jefe de la comuna dijo, que si esto es lo más sano por el bien de los trabajadores y sus familias, pues están dispuestos a que se haga.

"Apoyamos esa petición sería decisión del gobierno ojalá las peticiones sean escuchadas, en otros tiempos lo ha atenido el gobierno, creo que podría ser una alternativa para que la empresa se reactive y cumpla las necesidades", comentó.

Sobre si se les respetarían a los obreros sus prestaciones y compromisos contractuales, el jefe de la comuna mencionó "es lo que pido que se les apoye económicamente, en un apoyo extraordinario y que conserven sus derechos laborales por ley y contractuales, de acuerdo a lo que convengan en el Contrato Colectivo de Trabajo".

Sin embargo, a pesar de las acciones y gestiones que ha pedido ante el Congreso del Estado, el Senado de la República, y el propio Palacio de Gobierno federal, no ha habido ninguna respuesta positiva hasta ahora.

No obstante, el Presidente Municipal refrendó su apoyo a los obreros y les indicó que continuarán insistiendo hasta ser escuchados.