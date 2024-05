Quebrará AHMSA en 3 meses: CMIC

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Humberto Prado Montemayor prevé la quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA) en tres meses, al igual que ocurrió en Minera del Norte, con un escenario posible del remate de la acerera.

Mencionó que no se tiene credibilidad en AHMSA ni en los inversionistas, en especial Abbott, quienes han orillado a los empresarios y proveedores a no creer nada a menos que tengan para pagarles la deuda con un convenio más accesible.

"Yo creo que va a haber una quiebra, no que ellos la busquen sino que se les está obligando por parte de los acreedores, ellos pensaban que aceptaríamos el convenio del 94 por ciento, pero no es así, nosotros ya no esperamos una mejor oferta para el pago de la deuda".

Prado Montemayor dijo que ya habrá muchas cosas que hacer con la planta, como un museo.

Así mismo, sobre el inversionista John Abbott dijo que desconocen el historial que tiene y la capacidad para manejar la empresa, y el pedir permiso para sacar chatarra y pagar a los trabajadores refleja que no cuentan con los recursos necesarios.

"Siempre nos han dicho mentiras y es difícil recuperar la confianza, un buen empresario tiene que ser un buen ser humano y un buen ser humano ve por sus trabajadores. Cuando empezaron a cerrar los accesos, nadie de AHMSA se acercó a platicar con ellos"