"Quien lo mato derrumbo a nuestra familia": Reina García esposa de policía asesinado

MONCLOVA., COAHUILA.- La persona que mató a mi esposo no solo terminaron con su vida, sino que derrumbaron nuestra familia, nuestra paz y nuestra integridad, dijo Reina García, esposa del policía Luis Armando Burciaga quien fue asesinado en el municipio de Frontera.

Reina segura que Luis Armando era un excelente esposo y un padre de familia ejemplar, quien amaba su trabajo y odiaba las injusticias, de ahí que le gustaba mucho su labor en Seguridad pública.

La esposa del policía mencionó que fue muy cruel para sus hijos esperar a que su padre terminara su turno de trabajo y solo recibir la triste noticia de que estaba muerto, razón por lo que exige justicia a las autoridades.

"Yo no sé cómo va el proceso, ni sé si son mayores o menores de edad, pero lo que si se es que nosotros no vamos a perdonarlos, porque con la vida de mi esposo derrumbaron también nuestra familia".

Por su parte el Alcalde Roberto Piña quien acudió a la agencia funeraria mencionó que no dejará desamparada a la familia, ya que el elemento Burciaga era un excelente policía pero un mejor ser humano quien siempre fue justo al momento de realizar su labor.

" Nosotros exigimos que caiga todo el peso de la ley contra los responsables, le brindaremos el apoyo a la familia pues consideramos injusto que se cometa este tipo de hechos en contra de buenos elementos".