Quieran o no la quiebra es inminente.

La quiebra de Altos Hornos de México es inminente lo acepte o no la empresa, así lo indicó el abogado de los acreedores Héctor Garza Martínez, quien dijo que la acerera debe de tener mayor transparencia en la información que se da en cuanto al proceso y el acercamiento con inversionistas.

El día de ayer se dio a conocer un comunicado por parte de AHMSA en la que se señala que la situación es crítica y están en espera que se declare la quiebra, en donde reconocen que no habrá un rescate de la empresa, sin embargo esto es un tema en el que no hay vuelta atrás, al no haber presentado una propuesta a los acreedores y vencerse la segunda prorroga dentro de la etapa de conciliación.

Héctor Garza mencionó que lo que le da gusto, es escuchar que existen empresas interesadas en adquirir la empresa, dentro de la etapa de quiebra, en donde incluso algunas ya acudieron a valorar las condiciones de la acerera.

Ante esta situación, indicó que es necesario que la empresa sea más clara en la información que se da a través de los comunicados, donde se pide que la información que se dé, sea más extensa.

Principalmente piden que la empresa presente el listado de los trabajadores que están siendo reconocidos y quienes no están contemplados, con el fin de que puedan iniciar sus acciones y se puedan preparar, ante todo.

"Muchos empleados todavía piensan que están ahí (contratados), pero no les han pagado, ni les han dicho nada, no les han dado su baja, su finiquito, no ha habido ninguna certeza para ellos".

Así como se informe sobre las negociaciones que se tienen con los inversionistas y definir en que condiciones quedarán los trabajadores al momento de la venta.

El abogado mencionó que están en espera de que se defina la quiebra de la empresa, lo cual se prevé que se dé en los próximos días, para ver las acciones que tomará AHMSA después de esto.