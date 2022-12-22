Quiere de regalo ropa y cobertores

El pequeño Ricardo Javier de 3 años de edad requiere de vitaminas para evitar que se le caiga el cabello, pide a Santa Claus que le traiga un poco de ropa y cobertores para él y sus seis hermanos.

Ricardo nació de 7 meses y es por eso que su salud no es la adecuada, necesita de vitaminas pero su mamá no puede proporcionárselas o llevarlo con un pediatra. El pequeño vive con sus hermanos Anuar de 14 años, Lixy de 11 años, Melany de 10, Alexa de 8 años, Ever de 5, Princesa de 2 años de edad, e esto en la Calle 44 entre Calle 9 y Arroyo de la colonia Ampliación 21 de Marzo.

Su mamá Abigail Martínez Ramos de 32 años de edad comentó que está Navidad la pasarán en casa en familia, es madre soltera y ha vivido en la colonia desde hace 4 años.

"Nos acostaremos temprano porque no tenemos para hacer algo, ellos solo piden como regalo un poco de ropa porque no tengo dinero ahorita. Son nosotros salimos a trabajar vendiendo conitos y empanadas al bulevar, pero ahorita no hemos podido".

Dijo que hace un año se le quemó el jacal donde vivía, y fueron los hermanos los que le ayudaron a hacer su casita, la cual todavía no está terminada y es por eso que pide el apoyo a la ciudadanía con lonas ya que no cuenta con protección de las ventanas, ni tampoco tiene puerta en un cuarto.

"Mis sobrinos Andrea y César que son los mayores también viven conmigo, soy mamá soltera y poco a poco salimos adelante, aunque la opción es llevármelos a trabajar, es arriesgado pero están conmigo y con otros adultos".

Los que quieran ayudar a la familia pueden comunicarse al número 8662098475, ya sea donar ropa para las edades antes mencionadas, algún juguete para los niños o cobertores.