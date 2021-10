Quiere Doña Marisol tener su quinceañera

Para mucha gente es un sueño ridículo, pero para mí es la ilusión que tengo desde niña, perdí a mi madre de un infarto cuando tenía yo cinco años y desde entonces carecí de amor, cariño y compañía, con ella se fueron mis ilusiones y la probabilidad de que a los 15 años me realizaran la quinceañera que todo jovencita quiere, para mí no hubo fiesta, ni regalos, ni abrazos, ni nada, por ello ahora quiero que me ayuden a festejar que aunque tengo 53 años quiero una fiesta de 15 llena de invitados.

Con una gran ilusión reflejada en sus ojos, Marisol Portales Treviño relató a periódico La Voz como es que desde pequeña quedó huérfana de madre, por lo que nunca pudo tener un festejo de cumpleaños, al crecer y llegar poco a poco a la adolescencia, la entonces jovencita siempre tuvo el sueño de una fiesta de quince años, con baile, chambelanes, pastel y regalos, sin embargo al quedarse sola, este sueño nunca pudo cristalizarse por lo que hoy espera con la misma ilusión que la gente le ayude a realizar su festejo.

Son sus amigas de la pulga de la hipódromo Silvia y Chely quienes la están ayudando a cumplir ese sueño, es por ello que están solicitando que la gente de Monclova y la Región se sumen a esta noble causa, regalando a Marisol su tan anhelado vestido de quince años, su corona, ramo y crinolina para que ella luzca como toda una reina.

"Ella tiene más de tres años tratando de hacer su fiesta, obviamente es de muy bajos recursos y aunque solicitó ayuda a las autoridades, estas no le hicieron caso, pues creyeron que era una broma de Marisol, sin embargo esta petición hoy se hace a la comunidad, porque creo que nada perdemos con ayudarla a cumplir un sueño de niña, ya que es una mujer sola, que viene a la pulga y te ofrece ayuda a cambio de un taquito o algunas monedas para subsistir".

Con una gran sonrisa, Marisol realizó la petición a la comunidad, asegurando que es un sueño que tiene desde que era pequeña, aunque actualmente ella tiene 53 años, vagamente recuerda que la felicitaron cuando llegó a la llamada "edad de las ilusiones" y es ahora cuando está deseosa de que este festejo sea una realidad.

Yo quiero una fiesta, a veces le pido a la gente que me ayuden con una monedita para juntar, yo no puedo trabajar pues al quedarme solita, en una ocasión me caí de cabeza y me causé una lesión en el cráneo, por ello la gente cree que estoy mal, pero no estoy loca, solo busco quien me ayude, y me dé el cariño que nunca recibió.

Marisol dijo que una vez se casó con un hombre que solo le "hizo un hijo" y la dejó por otra mujer, dejándola sola una vez más, por lo que tampoco tuvo una boda donde pudiera lucir el hermoso vestido que ella soñaba.

"Por favor si pueden ayudarme se los agradezco, deseo mi fiesta, mi vestido, pastel, regalos, muchos regalos y copas para brindar por mi cumpleaños número quince, la gente dice que tengo más de cincuenta, pero yo no les creo, yo soy una quinceañera", dijo con cara de inocencia Marisol.