Quiere hondureño de regreso a su hijo

José Santos Hernández el hondureño que sufrió un accidente y perdió una de sus piernas sigue haciendo todo lo que está en sus manos para lograr que la Pronnif le regrese a su hijo, incluso pedirán un permiso que le permita disfrutar de su hijo un día a la semana para salir al parque o convivir más tiempo con él.
“Se ha especulado que la Pronnif no se lo quiere regresar, es mentira, se le va a regresar pero antes él debe cumplir con ciertos requisitos como una visa humanitaria que le permita recuperarse y usar una prótesis y al mismo tiempo recuperar al niño”, comentó Diana Salazar gestora social.
La situación que la Pronnif tiene con el niño no es por maltrato es por otras cuestiones como la falta de un hogar donde vivir, hacer trámites ante el Instituto Nacional de Migración después de eso seguir con la visa humanitaria.
José Santos ya se presentó en migración le dieron el formulario de todo lo que tiene que hacer y después regresará a Pronnif para recuperar a su hijo, por lo pronto sigue viviendo en casa de Lolis quien lo ha apoyado incondicionalmente junto con su familia, en la colonia Colinas de Santiago.
“Aquí seguimos echándole ganas porque lo más importante para mí es mi hijo, quiero que regrese conmigo pero para que eso pase hay que hacer varias cosas y ya las estamos haciendo”, comentó, José Santos.