Un hombre que descendió de su automóvil se dirigió muy firme ante los protestantes, tomó una llanta y la lanzó, esto causo el enojo de los obreros quienes se abalanzaron contra el hombre y lo empujaron.

"Yo vengo de Saltillo, me dirijo a Monclova a ver a mi familia, ya tengo dos horas esperando y no se mueven. Nosotros que culpa tenemos, la verdad no entendemos porque agreden, pónganse a un lado mejor" indico.