Quitarán a potestad a madre que regaló hijo

Luego de las declaraciones de un matrimonio que busca recuperar a sus dos hijos resguardados en la Pronnif, Martha Herrera titular de la dependencia señaló que ya empezó un juicio de pérdida de patria potestad y comentó que se les ha dado la oportunidad de hacer las cosas bien pero no lo hacen, los niños están en riesgo.

Este es el caso de Verónica Benítez Domínguez, madre de una niña de 7 años y un bebé de seis meses, ocurrió en diciembre del año pasado, ella bajó de un camión en una estación a la salida de Castaños, iba huyendo de su pareja y padre de los niños, alegaba que los quería matar, las personas que presenciaron todo señalaron que la mujer estaba regalando a su bebé, por lo que intervino la Pronnif.

Desde entonces los niños tienen una medida especial de protección la cual consiste en el resguardo ante la posible vulneración de los derechos y el riesgo en el que se encontraban en ese momento.

"Se les ha brindado toda la atención e información sobre aspectos que deben mejorar, se ha solicitado familia de apoyo y o la han presentado sí se les hizo el planteamiento en relación a que sí no podían ante la situación, probables problemas psicológicos y psiquiátricos estaba la opción de dar el consentimiento", comentó.

Dijo que no se les presiona, tienen vistas cada semana con los niños en el centro de asistencia social, la situación al momento es que se inició un juicio de pérdida por plazos que dicta la ley, la familia no ha demostrado que es apta y sin presentar una familia de apoyo.

No son aptos en condiciones generales en el entorno de familia, no han sido dados de alta en psicología ni psiquiatría donde están realizando sus terapias y por eso no se permite hacer egreso de los niños.

Una vez que inicie este proceso de pérdida de derechos, ellos todavía pueden presentar pruebas ante el juez de que son aptos, será el juez quien lo determine, mientras no han perdido la patria potestad hasta que se determine una sentencia, hay momentos procesales que se pueden alargar cada caso tiene sus particularidades.