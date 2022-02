Reabre farmacia de Elsita

Después de 2 semanas de haber sido clausurada por no contar con los permisos correspondientes, se reabrió la farmacia de "Elsita la de la Mayo" la cual solo podrá vender productos farmacéuticos no controlados, más no realizar consultas o atender a pacientes Covid.

Fue hace dos semanas cuando personal de Regulación Sanitaria de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, acudieron a las instalaciones de la farmacia ubicada en la colonia Primero de Mayo con el fin de supervisar los permisos y que estuvieran en orden ante la Secretaría de Salud, sin embargo encontraron que no contaba con ninguna licencia ni tenía a su cargo a trabajadores de la salud.

Por ello es que los inspectores procedieron a clausurar las instalaciones luego de que tendiera a una docena de pacientes sospechosos y positivos a coronavirus, quiénes habían acudido para recibir un tratamiento o cóctel de la farmacia.

El día de ayer el titular jurisdiccional, Faustino Aguilar Arocha dio a conocer que la farmacia ya está dando el servicio, se le otorgó el permiso para que solamente vendiera productos farmacéuticos.

"Sin embargo no puede vender productos controlados, para eso requieren contar con personal calificado y todas las personas que laboran ahí deben de contar con su tarjetón de salud, debe haber responsables sanitarios para el área de farmacia y el consultorio médico".

Señaló que no podrán abrir el consultorio médico hasta no contar con un responsable y por ello es que los inspectores están dando constantes visitas a la farmacia.

