Reajuste en Trinity y Gunderson

Empresas dedicadas a la fabricación de carros de ferrocarril como Trinity y Gunderson tienen que hacer ajustes en sus plantillas al concluir con algunos proyectos, por lo que en los últimos días fueron dados de baja cerca de 40 trabajadores, sin embargo se busca que el impacto sea el menor.

Lo anterior lo dio a conocer Carlos Mata López, representante de la CTM Monclova, quien señaló que en los últimos días se han realizado ajustes en las operaciones en las empresas, por lo que se han dado de baja a algunos trabajadores de áreas en las que no se tiene producción.

En el caso de Trinity han sido dados de baja entre 20 o 30 trabajadores, mientras que en Gunderson son alrededor de 10 trabajadores, los que han salido durante el pasado fin de semana.

La salida de este grupo de trabajadores obedece a que se concluyó con la fabricación de un carro en específico, por lo que se tienen que hacer ajustes para tratar de eficientar la producción.

Mata López señaló que lo que se busca es que se quede la mayor cantidad de gente y únicamente moverlo de un área a otra, para no despedir a la gente y en un momento dado incorporarlos cuando se dé otro ajuste.

El representante sindical señaló que serán un movimiento mínimo y descarto que se dé un despidos masivo, al mencionar que el mercado de la industria ferroviaria se mantiene estable, únicamente es un cambio de modelo de carro por lo que algunos trabajadores quedaron fuera.

"No es un tema mayor, es un tema donde hay unos ajustes de los carros, no significa que se acabo, simplemente cambiaron el modelo y se suspenden operaciones, por lo que hay algunas personas que ya no tienen el trabajo que tenían y entonces nosotros tenemos que hacer un reacomodo", indicó.