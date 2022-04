Realiza Gabriel su cortometraje

Gabriel Lucero estudiante de cine en Ciudad de México anunció su cortometraje llamado "Madre, soy la Guerra", el monclovense se fue de la ciudad en busca de un sueño que va logrando poco a poco y espera en un futuro estar acompañado de grandes directores de cine mexicanos.

Este proyecto es la tesis de su carrera, es la entrada al mundo profesional, estudia la carrera en Cinematografía en la Facultad de Cine esto gracias a una beca del 100% que le permite pagar solo las reinscripciones.

No desaprovechó esta oportunidad, aprendió mucho de grandes expertos y ahora quiso hacer el cortometraje en Monclova, por el hecho de que en Ciudad de México no contaba con recurso, en su lugar origen contaba con el apoyo de mucha gente que desde antes de irse, le han brindado el apoyo, amigos, maestros, profesionales que conocieron su talento antes de irse a Ciudad de México cuando fue estudiante de UANE.

Dicho cortometraje habla sobre la violencia entre parejas, también habla a cerca de luchas con idealizaciones que los padres, parejas, hacen sobre uno, esa presión que ejercen a que el hijo haga lo que ellos quieren que haga, sin permitirles ser ellos mismos.

"La violencia entre parejas, la violencia doméstica y sobre como una mujer sale de esto, siempre ha existido esto, pero ahora en pandemia se ha visto más, la gente quedó enclaustrada con sus abusadores, la mamá se dio cuenta de que el papá abusaba de la hija, o que la hija era agredida físicamente por su esposo, muchas veces en la búsqueda de ser uno mismo tienes que alejarte de personas, al final sale el si no s conmigo no será con nadie", comentó.

Empezó a trabajar en el guion desde el 2020, el año pasado lo terminó en el mes de diciembre, le hizo algunos ajustes porque originalmente lo iba a grabar en Ciudad de México, pero terminó por hacerlo en Monclova, se hizo la preproducción, consiguieron apoyos, locaciones y demás.

Tiene que demostrar que en 4 años y medio han servido de algo y que los tropezones han valido la pena, este corto pasará por una ruta de festivales, pero se hará una presentación especial y privada para el mes de octubre, después de eso a festivales, el espacio que se abre a los estudiantes y para el público en general posiblemente en un año, es un proceso largo pero esperan que sea de provecho.

Se espera que se presente en festivales de género, donde dan apertura al terror, horros, suspenso, hay festivales que solo abordan ciertas temáticas, pero la intención no es dejar ningún festival a salvo, al final ellos decidirán, pero será nacional e internacionalmente.

"Como todo estudiante creo que pude haber hecho más, pero para todo lo que se viene platicando haciendo, estoy contento, siempre han un espacio para la mejora, pero estoy satisfecho porque no estoy solo, todas estas personas de aquí de la Región me apoyaron, fue gracias a ellos, no es solo mido, es un trabajo en conjunto", comentó.

Está muy satisfecho con lo que logró y espera en un futuro estar trabajando en una producción, subir de escalón, acompañar a grandes directores mexicanos, quiere tocar otra tierras, otros aires, conocer a más personas, conocer más culturas, un deseo que tuvo es viajar por el mundo a hacer películas.

"Quiero saber que tan lejos puedo llegar con el cine con el que crecí, pero quisiera una película hecha en Coahuila pero a ver que me depara, ahora que me gradué", comentó.