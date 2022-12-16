Contactanos
Coahuila

Realiza la CANACO desfile del Comercio

La Cámara Nacional del Comercio (CANACO) de Monclova realizó el tradicional Desfile del Comercio, con miras a promocionar la rifa de un automóvil.

Por Azucena Tenorio - 16 diciembre, 2022 - 00:06 a.m.
Las personas pueden obtener los boletos en diversos negocios sin importar cuánto compren en productos.
Las personas pueden obtener los boletos en diversos negocios sin importar cuánto compren en productos.

La Cámara Nacional del Comercio (CANACO) de Monclova realizó el tradicional Desfile del Comercio, con miras a promocionar la rifa de un automóvil y 25 premios más el próximo mes, y dar a conocer a la población los negocios que están participando.

El presidente Arturo Valdés Pérez y otros miembros de la cámara dieron arranque al desfile que partió desde las instalaciones de la cámara con rumbo a la Zona Centro de Monclova, esto para incentivar a las personas a adquirir sus boletos en diversos negocios.

Realiza la CANACO desfile del Comercio
Realiza la CANACO desfile del Comercio

“Entre todos los socios rifamos un automóvil y 25 premios más como estufas, lavadoras, televisiones y más, haciendo de forma atractiva la rifa y cada negocio, compensa a sus clientes con boletos a cambio de las compras que le realicen, sin importante el monto”.

Se imprimieron 450 mil boletos los cuales se han posicionado todos en muchos negocios, siendo la rifa el próximo 6 de enero y como máximo a entregar los boletos este 31 de diciembre. Señaló que el Sorteo del Comercio, ha sido un referente en el comercio a nivel nacional debido al éxito que ha tenido en la región centro.

“Nos han comprado boletos de Sabinas, Frontera, Cuatro Ciénegas, Castaños y otros municipios, alrededor de 30 a 50 mil por municipio, así las cámaras que no hacen sus sorteos, se apoyan con nosotros en Monclova”.

