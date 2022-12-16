Realiza la CANACO desfile del Comercio

La Cámara Nacional del Comercio (CANACO) de Monclova realizó el tradicional Desfile del Comercio, con miras a promocionar la rifa de un automóvil y 25 premios más el próximo mes, y dar a conocer a la población los negocios que están participando.

El presidente Arturo Valdés Pérez y otros miembros de la cámara dieron arranque al desfile que partió desde las instalaciones de la cámara con rumbo a la Zona Centro de Monclova, esto para incentivar a las personas a adquirir sus boletos en diversos negocios.

“Entre todos los socios rifamos un automóvil y 25 premios más como estufas, lavadoras, televisiones y más, haciendo de forma atractiva la rifa y cada negocio, compensa a sus clientes con boletos a cambio de las compras que le realicen, sin importante el monto”.

Se imprimieron 450 mil boletos los cuales se han posicionado todos en muchos negocios, siendo la rifa el próximo 6 de enero y como máximo a entregar los boletos este 31 de diciembre. Señaló que el Sorteo del Comercio, ha sido un referente en el comercio a nivel nacional debido al éxito que ha tenido en la región centro.

“Nos han comprado boletos de Sabinas, Frontera, Cuatro Ciénegas, Castaños y otros municipios, alrededor de 30 a 50 mil por municipio, así las cámaras que no hacen sus sorteos, se apoyan con nosotros en Monclova”.