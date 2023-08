Realizarán audiencias virtuales

El Centro de Conciliación Laboral entrará en la nueva etapa al implementar la Conciliación Remota con el fin de agilizar los procesos y desahogar la atención que se da en las oficinas de la dependencia.

Lo anterior lo dio a conocer el Director del Centro, Roberto Ramírez García, quien informó que se encuentran en el proceso para acreditar a los conciliadores, para que puedan realizar el procedimiento vía remota.

Comentó que para ello se les pidió tramitar o actualizar la firma electrónica ante el SAT con el fin de que puedan autorizar o validar las constancias de los expedientes digitalizados para llevar los procesos de conciliación prejudicial y de carácter obligatorio en vía remota, lo que reducirá los tiempos.

Con esto, el conciliador realizará las audiencias de manera remota con trabajadores y con los representantes de las empresas, en caso de que alguno de ellos no pueda acudir o que así se solicite, con lo que las personas no tendrán que acudir a las oficinas, lo que permitirá que se agilice el proceso.

En muchas ocasiones las audiencias se retrasaban porque una de las partes no podía acudir, por lo que esto permitirá recortar los tiempos y que el abogado atienda desde la comodidad de su oficina o el trabajador desde su casa.

"A diario se presentan situaciones en donde el trabajador o patrón no pueden acudir a este Centro de Conciliación, ya lo hemos venido practicando pero no era formal, no era oficial teníamos que asentar en el acta respectiva, precisamente que se le había realizado una video llamada y ahora va a ser oficial y va a ser un expediente digital".

Con la firma electrónica se validará la audiencia, en la que se podría llegar a un acuerdo con las partes o bien expedir el documento para que acudan al órgano jurisdiccional en caso de que no se llegue a un acuerdo.