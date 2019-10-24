Realizarán el festival Animas del Desierto

Para promover la cultura, mantener las tradiciones y fomentar el turismo, se realizara el festival “Animas del Desierto” del 31 de octubre al 3 de noviembre en la capital del Estado, evento al que se invita a ciudadanos de todos los municipios a ser partícipes.

A través de la Secretaria de Turismo se promueve este evento encabezado por la administración municipal en Saltillo, mediante el que se busca posicionar un gran festival que promocione y rescate tradiciones mexicanas, en este caso el día de muertos.

Blas Flores González, Director de Fomento Económico y Turismo en Saltillo dio a conocer que el día de muertos es una de las mas grandes tradiciones de los mexicanos, que en el centro y sur del país se celebra de maneras extraordinarias y por ello buscan en el norte haya también una gran celebración como “Animas del Desierto” que pretenden posesionar como uno de los más grandes en su tipo y que ayude a crear comunidad entre saltillenses y los visitantes.

En este evento se contempla “El camino de las animas” que es un recorrido gastronómico y exhibición de altares que se realizara en el centro histórico del 26 de octubre al 3 de noviembre, todo el mes de noviembre se contará con la exhibición de cráneos monumentales a través de “Calaveras saraperas” que permanecerán en la plaza nueva Tlaxcala, Alameda Zaragoza y calle Victoria en el centro de la ciudad.

El 31 de octubre habrá exhibición de altares en los negocios de Guadalupe Victoria y Alameda Zaragoza, además del desfile de animas “Xantolo” en el que participaran diversas danzas, escuelas y otros grupos, esta actividad iniciara en la plaza de ciudades hermanas para terminar en la alameda Zaragoza.

Se busca mantener las tradiciones.

Para celebrar el día de los fieles difuntos se realizara el “Altar animas del desierto” en las escalinatas del barrio Santa Anita donde habrá un enorme altar en el que los ciudadanos que asistan podrán llevar y colocar fotografías de sus difuntos.

Se dio a conocer que también se contara con el desfile de calacas motociclistas en honor a las ánimas biker y la exhibición rockero a morir con la exhibición de calacas en tamaño natural representado a personajes del rock universal.

Durante la rueda de prensa para dar a conocer estos eventos estuvo el Director de competitividad de la Secretaria de Turismo, Carmen González en representación de la OCV así como Gustavo Quintanilla Director del Instituto municipal de cultura en saltillo, quienes invitaron a este gran evento para conmemorar el día de muertos, ya que cada una de las actividades será para el público en general con miras a mantener vivas las tradiciones mexicanas.