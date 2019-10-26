Reanuda General Motors operaciones

Saltillo, Coah.- El Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, se congratuló de que hayan llegado a buen término las negociaciones con el Sindicato de General Motors, sin repercusiones mayores en la Planta de Ramos Arizpe y sus proveedores.

General Motors de México anunció oficialmente el reinicio de operaciones de manera paulatina en sus dos complejos de manufactura del País, que se encontraban en paro técnico a causa de la huelga en Estados Unidos y que concluyó con la ratificación de un nuevo contrato laboral de 4 años en los sitios representados por el sindicato United Auto Workers (UAW) en Estados Unidos.

“Nos da mucho gusto que después de 40 días hayan llegado a buen término las negociaciones con el Sindicato de GM, y que no hayamos tenido repercusiones mayores en la Planta de Ramos Arizpe y sus proveedores”, dijo Riquelme Solís.

En el Complejo de Ramos Arizpe la Planta Motores reiniciará labores mañana sábado 26 de octubre.

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Mientras que la Planta Transmisiones retomará actividades el lunes 28 de octubre, al igual que la producción de Chevrolet Blazer en la Planta de Ensamble.

A través de un comunicado, General Motors confirmó que la última semana de octubre todos sus complejos de manufactura en México estarán operando de manera normal y la totalidad de los empleados retomará los turnos de trabajo.