Reanuda labores el Alto Horno 5

El día de ayer se reanudaron las labores de trabajo normal en los departamentos de Alto Horno 5, BOF y Colada Continua, lo anterior después de dos días de paro programado para la realización de mantenimiento de maquinaria, lo anterior informó el vocero de la 288.

Julio Cesar Aguilera Silva explicó que la realización de paros técnicos para mantenimiento es muy importante, toda vez que se realizan las reparaciones que se requieren en cada una de las áreas de trabajo para el mejor funcionamiento de la maquinaria.

Explicó que con el arranque de labores en los tres departamentos de la planta 2, se acallan los rumores que se generaron entre la comunidad donde se aseguraba que los paros técnicos seguirían por una semana más debido a la falta de materiales para la realización de las labores diarias lo cual no es verdad.

Mencionó que el arranque de labores se inició a las tres de la tarde, por lo que los trabajadores del turno de segunda y cumplieron con la labor diaria, además el vocero no descartó que durante este mes de octubre se realicen más paros técnicos para cumplir con la rehabilitación de otros departamentos, pues estos solo pueden realizase durante el mes de octubre.

“Antes de realizar un paro la comisión mixta de seguridad realiza las revisiones correspondientes y si la rehabilitación es necesaria se confirman y se fijan las fechas para los paros en cada departamento donde se repara la maquinaria para que se mejore la producción”.

Aguilera Silva dijo que no se van a descartar más paros programados de mantenimiento, los cuales se llevarán a cabo durante este mes de octubre, pues después ya no se podrá, ya que los trabajadores comienzan a premiar para los aguinaldos y no pueden dejar sus actividades laborales vigentes.