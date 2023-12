Reaparece el ex alcalde Gerardo García

MONCLOVA; COAH.-"Antes me crucificaban porque me iba la PRI, o PRD y ahora todos andan juntos" mencionó el ex alcalde de Monclova Gerardo García Castillo y quien reaparece después de que a inicios del año fuera detenido y permaneciera en cárcel por presuntos actos de corrupción.

El ex alcalde panista, y quien a principios de años se le observo apoyando al partido de Morena, reaparece de nueva cuenta en eventos de la alianza Frente Amplio por México, durante la toma de Protesta del Gobernador Manolo Jiménez y en el segundo informe de Mario Dávila Delgado.

En entrevista para Periódico la Voz informó que al momento no cuenta con ofrecimientos para trabajar en alguna de las administraciones, sin embargo confía que muy pronto se dé a conocer la reelección del alcalde Mario Dávila a quien dijo apoyara.

"Solo invitación a eventos a estar presentes lógico en redes sociales aportando y creo que el tema de colaboración en crecimiento del bien común que siempre lo he traído en mi alma nunca se me va a quitar, siempre estoy al pendiente de lo que pasa y siempre lo estaré y me da gusto que la situación ahora se vea un poco más oxigenada y que esto va agarrar un poco más de impulso.

"Estoy con el tema de la unidad y ojala Mario pronto anuncie su reelección y a lo que sea de lejos en lo que se pueda apoyar ahí vamos estar