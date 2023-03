Rebaja AH cuota pero no paga al Sindicato

Desde hace cuatro semanas la empresa Altos Hornos de México no ha cumplido con el pago de cheque al sindicato, por lo que aseguran no cuentan con recurso y tampoco se cuenta con gasolina para los comisionados, así lo señaló el vocero de la sección 147.

El vocero de la sección 288 Teodoro Fuentes refirió que desconocen la manifestación de obreros donde habrían de exigir al sindicato para que intervenga ante la empresa para el pronto pago del ahorro, sin embargo dijo si aún no han pagado la nómina, sería muy difícil el pago del ahorro.

"No es por defender a la empresa, pero pues no hay cheques al sindicato, no a llegado el pago de la nómina, pero está bien, aquí se hace lo que el trabajador pida".

La respuesta es lo mismo no hay dinero, aun cuando la base trabajadora refiere que los comisionados están mejor que ellos, aclaro que en lo personal él viaja desde Castaños y tiene que hacer varias vueltas a la acerera lo que genera gastos y al momento la empresa tiene suspendidos el combustible.

"Mucha gente maneja que nosotros tenemos más facilidad de pago, pero estamos igual o peor que ellos, porque andamos vuelta a vuelta a la empresa" refirió.

"Soy de castaños yo estoy echándome un turno, porque de castaños a Monclova es difícil, no témenos el pago de la nómina y tampoco el apoyo de gasolina para comisionados, se han parado tres unidades, utilizamos el particular y nos rolamos entre varios para acudir a la empresa y gestionar las necesidades del obrero" finalizó.