Rechaza Monclova "Plan B"

Monclovenses salieron a las calles esté domingo en defensa del INE, en el movimiento que se realizó a nivel nacional para manifestar el rechazo al "Plan B", que impulsó el Gobierno Federal, el cual atenta en contra del instituto que garantiza el respeto a la democracia en el país.

Cientos de ciudadanos salieron este domingo a las calles a manifestar su rechazo en contra de esta reforma a la ley, uniéndose personas de todos los sectores y partidos políticos en un solo movimiento social.

En total fueron 101 ciudades en México y otros países, en las que se realizaron este tipo de manifestaciones, siendo Coahuila el estado con el mayor número de ciudades participantes con 6 en total, con Cuatro Ciénegas, Monclova, Parras, Piedras Negras, Saltillo y Torreón, las que participaron.

Ciudadanos se colocaron en las diferentes plazas y puntos de reunión con pancartas en las que se contaba con leyendas como "El INE no se toca", "INE garantía de democracia, no se toca", "Yo defiendo al INE", "Yo defiendo mi voto", "AMLO rey del $, mi voto no se toca, fuera la 4T y sus contrareformas regresivas".

Dentro del evento que se llevó en la Plaza Canaco, ciudadanos tomaron la palabra para dar a conocer su opinión y manifestar que no permitirán se atente en contra de la democracia y de la libertad de los ciudadanos.

Señalaron que el INE es el resultado de una lucha que se realizó año a tras y que costó la vida de muchas personas, que buscaban un órgano que garantizara el respeto de los votos de los ciudadanos y elecciones transparentes.

Mencionaron que no se puede permitir que una persona modifique la ley a conveniencia sin importar el movimiento que se ha realizado por años, por lo que lucharán porque se mantenga el instituto.

Los ciudadanos señalaron que este movimiento se hace por el futuro del país, por heredar un sistema que garantice el respeto de la decisión de los ciudadanos en las elecciones y no sea manejado a conveniencia por una persona en el poder.

Señalaron que se manifestaron en contra de la Reforma Electoral, la cual no paso, ahora en contra del Plan B, que esperan se dé marcha atrás en tribunales y seguirán manifestándose en caso de que insistan con mutilar un órgano autónomo que da la certeza de los resultado en cada una de las elecciones.