Rechaza MORENA designación de Salazar

Rechazan militantes de partido Morena Monclova designación de Luis Fernando Salazar y Cecilia Guadiana tras designación como precandidatos a la senaduría del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Daniel González militante del partido y actual regidor informó que su partido de nueva cuenta "se equivocó" y calificó como un error grande el que se haya designado a gente de abolengo, sangre azul y fifís.

"Otra vez se están equivocando al designar a una mujer que solo por su apellido ilustre y que viene de familia económicamente poderosa, cree que tiene asegurado el triunfo lo cual es un error no está vinculada a las bases, no es morenista, no piensa, no actúa, ni siquiera es una copia con la política establecida a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador"

"Luis Fernando Salazar es un panista expulsado y como ya no lo toman en cuenta se vino a refugiar a nuestro partido y queremos decirles a todos ellos que morena le pertenece a los morenistas y no a los infiltrados" mencionó.

Destacó que en su lugar el partido cuenta con perfiles tanto féminas como varones, pero se busca que sea gente vinculada a las bases y que siga el ejemplo de la política establecida el presidente.

"No porque son gente de abolengo, sangre azul, fifís, quieren ser tomados en cuenta y con eso creen que vamos a ganar, No, otra vez vamos a perder si siguen afanados de que sean ellos los candidatos otra vez será un fracaso y derrota" finalizó.