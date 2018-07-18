Rechaza transporte bajar tarifa al 50%

Concesionarios de Transporte Público descartaron absorber el 50% de descuento que exigen usuarios de la tercera edad al alcalde Alfredo Paredes. “La única forma de aplicarlo es que el municipio pague por el beneficio”, advirtió Mauro Saucedo presidente de la Unión de Rutas de Monclova.

Aseguró que las tarifas actuales están igual de “castigadas” por ello no pueden otorgar un beneficio a personas de la tercera edad a menos que el Ayuntamiento subsidie este descuento que solicitan.

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Mauro Saucedo; presidente de la Unión de Rutas de Monclova.

Luego de que adultos mayores se plantaran en oficinas de la Presidencia Municipal, reclamando al alcalde Alfredo Paredes se cumpliera el 50% de descuento en el transporte público, el presidente de la Unión de Rutas de Monclova Mauro Saucedo destacó que personas pensionadas cuentan ya con una tarifa preferencial de 8 pesos.

Cabe hacer mención que la tarifa normal es de 10 pesos, el cobro a personas de la tercera edad es de 8 pesos, sin embargo buscan que llegue a cinco pesos, lamentablemente los concesionarios no están dispuestos a otorgar este beneficio, asegurando que no es redituable, a menos que sea el Ayuntamiento quien solvente los 3 pesos más.

“Se tuvo una plática al inicio de la administración de Alfredo Paredes donde se valoró la tarifa de 5 pesos para adultos mayores, sin embargo no se concretó nada y a la fecha no tenemos ningún convenio”.

Dijo que están en la mejor disposición, si el Alcalde quiere subsidiar estos tres pesos más; adelante de lo contrario no pueden hacer más.