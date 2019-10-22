Rechazan anular juicio de Rubí

El Juez penal rechazó la petición de anulación a la formulación del delito de homicidio culposo y lesiones culposas que pidió la defensa de Rubi “C”, imputada por estos delitos desde julio del 2017 tras ocasionar un accidente automovilístico donde perdieran la vida la menor Camila y Yolanda “C”.

La defensa de la imputada a cargo de Jesús Guerrero, mediante un juicio de control de garantías pidió al Juez la anulación de formulación del delito, así como el sobreseimiento del juicio en contra de su defendida Rubi “C”, luego de dar a conocer que en un amparo promovido ante el juzgado 5 se decretó el sobreseimiento y el 30 de agosto resultado de otro amparo se ordenó al Fiscal resolver sobre la reposición o sobreseimiento del proceso o formulación del delito.

La defensa alegó que el Fiscal delegó al Ministerio Público a responder pero el representante de la Fiscalía no tenía esas facultades, por lo que pidió el sobreseimiento o de lo contrario se violarían los derechos humanos de su defendida.

Tras la intervención del Ministerio Público y los asesores jurídicos de las víctimas, el Juez de la causa 384/2017 determinó que el proceso que a través de amparo ante el Tribunal Colegiado se solicitó a la Fiscalía se llevó de manera correcta dado que el Fiscal esta facultado para delegar.

Por ello rechazó la incidencia promovida por la defensa de Rubi “C”, el juicio en su contra va a continuar en la etapa de audiencia intermedia donde las partes involucradas aportaran las pruebas para posteriormente seguir a juicio oral.