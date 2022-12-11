Recibe Lety Carrillo Titulo Doctora Honoris Causa

La presidenta honoraria del DIF doctora Leticia Carrillo Acevedo, recibió el titulo de Doctora Honoris Causa la tarde de este jueves, en un emotivo acto celebrado en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Coahuila.

El Claustro Doctoral de Honoris Causa reunió a diez aspirantes a recibir esta condecoración, provenientes de varios Estados de la República Mexicana y municipios de Coahuila.

Esta condecoración es entregada a personas que se distinguen por su preparación académica y su gran sentido humano.

La Doctora Leticia Carrillo médico general de profesión, con una amplia experiencia en el manejo de enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión entre otras. Ha participado en más de 70 cursos, ha sido impulsora de programas sociales desde su trinchera como presidenta honoraria del DIF, siendo actualmente su segunda oportunidad de servir a la sociedad.

En este significativo evento, la presidenta honoraria del DIF estuvo

acompañada por su esposo, el Dr. Mario Dávila, dos de sus tres hijos, así como por sus padres, hermanos y parte de su equipo de trabajo del DIF Municipal.

En su mensaje la doctora Leticia Carrillo agradeció a la vida, a Dios, a sus padres, esposo e hijos y a todas las personas que han hecho posible su desarrollo porque gracias a ello ha tenido grandes y maravillosos momentos.