Recibe Municipio 900 reportes por semana

Alrededor de 900 reportes por semana se reciben de servicios públicos, las estadísticas varían dependiendo del clima que se presente en la localidad, es la necesidad que reporta la ciudadanía.



Consuelo del Rosario Pérez Sánchez, coordinadora del búnker destacó que de acuerdo a la estadística esta semana se recibieron más peticiones para reparación de alumbrado público, que en este caso la evaluación es muy buena, porque se atendieron el 100 por ciento de los reportes que hizo la ciudadanía.

Dijo que cada reporte que llega al número telefónico de Presidencia disponible para ciudadanos, el 8661125675 se tiene registrado, se le coloca un folio, se pasa a la dirección pertinente y se le da seguimiento hasta en tanto sea atendida.

También mencionó que este tipo de trabajo que se realiza, al registrar cada petición ciudadana, le sirve al alcalde para hacer una evaluación de la atención que se brinda a la ciudadanía.

Destacó que otro tipo de reportes, además de alumbrado, está la limpieza de pastizales, y en la recolección de basura tanto en boteo como en contenedores.

Se logra a través de gráficas los porcentajes de respuesta de cada departamento donde se incluye a alumbrado, ecología, limpieza y forestación, entre otras.

Para finalizar, Consuelo Pérez mencionó que de acuerdo a las instrucciones del Alcalde Mario Dávila se debe brindar atención lo antes posible a las solicitudes de servicios públicos por parte de la ciudadanía, pero también, de manera inmediata a cualquier emergencia que se haga llegar a través de este medio.