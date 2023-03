Reciben 9 mil 600 de pensión del Bienestar

Adultos mayores esperan hasta seis horas para recibir las Pensiones para el Bienestar en Monclova con tal de recibir 9 mil 600 pesos, mientras los que reciben el pago por medio de la tarjeta bancaria solamente tuvieron que acudir al banco correspondiente.

Al haber solo dos cajeras en el Banco del Bienestar de la Zona Centro de Monclova, muchos abuelitos optaron por irse al banco ubicado a la salida de la ciudad. Detallaron que llegaron a las 7:00 de la mañana y para mediodía aún no podían pasar a las oficinas para recibir su pensión.

"Muchos llegamos desde temprano pero no hemos podido pasar, no tenemos ni bancas aquí afuera y con el solazo que hace, está insoportable. Como yo también hay otros que no se pueden mover hasta el Banco del Bienestar que está en la carretera 57, tenemos que esperar hasta que nos atiendan", dijo el señor Manuel Roma.

Desde la semana pasado inició el pago para los adultos mayores de la región centro esto mediante la letra del primer apellido, ayer lunes continuó con la letra D, E y F, hoy martes será con la letra G, mañana miércoles con las letras H, I, J, K y L, el jueves con la letra M y el viernes de la N a la letra Q.

Mientras que el otro lunes 13 de marzo también se retomará el pago con la letra R, el martes con las letras S, T y U, y el miércoles 15 de marzo de las letras V a la letra Z, quienes recibirán 9 mil 600 pesos de pensión, correspondiente a varios meses debido a la proceso electoral que está en puerta.