Recibirá Monclova encuentro deportivo

Este fin de semana, Monclova es sede de un evento deportivo y cultural de personas invidentes, se recibirán al menos 60 foráneos que participarán en las actividades de canto, ajedrez y voleibol.

Vicky González, Directora de Atención a personas con Discapacidad, dijo que en Monclova hay al menos unos 7 miembros de este grupo que se tiene a nivel nacional y que año con año realizan este tipo de encuentros.

Sostuvo que será el viernes en el auditorio de la Unidad de Seminarios que se arranque con un concurso de canto.

El sábado se tendrán los encuentros deportivos de voleibol y el torneo de ajedrez, en las instalaciones del auditorio del COBAC Salvador Kamar Apud, ubicado al oriente de la ciudad.

Se tendrá también para los visitantes un curso de capacitación para la elaboración de la tortilla de harina, pues cada vez que se realiza un encuentro de este tipo, se impulsa la actividad económica más sustentable del lugar que se visita y en este caso se eligió la tortilla de harina.

Vendrá gente de la Ciudad de México, Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí y Michoacán que estarán de dos a tres días en la ciudad.

Se cierra la actividad del encuentro con un pequeño recorrido por las áreas turísticas más importantes de Monclova, por lo que el grupo de personas con discapacidad visual visitarán el Cristo de la Bartola, el Museo El Polvorín y el Ecoparque.