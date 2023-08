Reclama Doña Juana su apoyo del Bienestar

MONCLOVA; COAH.-"Ella no me está dando el dinero, me lo está dando el viejito" clama llorando la señora Juana María Ramírez García de 69 años de edad de la colonia Pípila ubicada al oriente de la ciudad de Monclova y quien es beneficiaria de los apoyos que otorga el gobierno federal.

Desesperada y con lágrimas en el rostro una abuelita alzo la voz ante medios de comunicación para solicita el apoyo de autoridades correspondientes para que le resuelvan y paguen los dos apoyos atrasados, señaló que viene caminando desde su domicilio hasta la zona centro, lamentablemente su depósito no estaba, aun cuando recibió una llamada de una persona de nombre Priscila que acudiera este lunes para cobrarlo.

"Vengo a pie desde mi casa, me habían dicho que para el 26 y luego que no que viniera este lunes con Priscila, llego y me dice que no hay nada, que después me marcan, no es justo porque me hacen esto, ya llevo dos bimestres sin cobrar " mencionó.

Indicó que lleva años cobrando la pensión del Bienestar, sin embargo estos dos últimos pagos, no se reflejaron, solicito el apoyo de Leonardo Rodríguez y al verificar se encontró que su pago estaba con destino a ciudad Acuña, se realizaron los trámites correspondientes y presuntamente su apoyo ya había sido enviado a Monclova, lamentablemente este lunes la señora Juan María no pudo cobrar.