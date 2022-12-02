Reclama la CMIC poco presupuesto

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Monclova da a conocer que para el 2023, Coahuila recibirá 2 mil 749 millones de pesos, son 300 millones más debido a la inflación, lo cual no se compara con lo que se destinó a otros estados gobernador por el partido Morena.

El presidente de la cámara empresarial, Eugenio Williamson Yribarren indicó que dos estados ocuparon el 51 por ciento de la inversión para obras del 2022, Tabasco con 221 mil 901 millones de pesos y Campeche con 213 mil 782 millones de pesos, y para este 2023, entre ambos tienen el 59.53 por ciento del total de los 731 mil 797 millones de pesos seguidos por el Observatorio de CMIC.

Mientras que Coahuila tiene menos del 1 por ciento, con .38 por ciento y le corresponden 2 mil 749 millones de pesos para obras públicas. Se tendrían que sumar los montos de 29 entidades para alcanzar apenas 212 mil 114 millones de pesos que es casi el monto presupuestal para Campeche.

“Es una grosería y una ofensa para el país, nos corresponde como ciudadanos y cámaras empresariales el seguir exigiendo mayores recursos, obras y mayores inversiones para nuestro estado. No hay que perder el número importante que no se está invirtiendo ni siquiera un billón de pesos en obras a nivel nacional”

En el Proyecto de Egresos de la Federación 2023 hay un total de 8 billones 299 mil millones de los cuales el observatorio le da seguimiento al 8.82 por ciento con 732 mil 105 millones de pesos programados para obra pública.