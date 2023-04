Reclama viuda de Jessy 3 millones de pesos por crimen del anexo

Una reparación del daño moral por 450 mil pesos, ofreció Erick Alfaro a Cynthia García la viuda de Jesús Alfredo Salayandia quien no negó que ella pidió 3 millones de pesos en el expediente del Ministerio Público, esto trascendió a través de una llamada telefónica entre ambos.

Fue Erick Alfaro quien contactó a Cynthia García la viuda de Salayandia para proponerle llegar a un acuerdo reparatorio por el daño moral ante la muerte de su esposo en su centro, pero no por haber ordenado su muerte como se dice en el expediente; sino por responder solo como dueño del Centro Escudo de Salvación.

"Cómo voy a ordenar qué hagan algo así, afectaría mi propio negocio, como sucedió, me costó años y mucho esfuerzo crear el centro, aquí solo hay un responsable, Cherman fue quien golpeó a Alfredo durante toda la noche", explicó el inculpado a la viuda.

Y añadió "Sé que usted pide 3 millones de pesos, porque eso le han aconsejado en Fiscalía y sus abogados, porque todos quieren tajada, yo me acerco a ti, para decirte que estoy dispuesto a darte 450 (450 mil pesos)".

Erick Alfaro advirtió que hay muchas incongruencias en la investigación e incluso, insiste que está mal hecha "si yo fuera lo que dice el MP hasta yo mismo me daría coraje, por eso entiendo que estés tu así, pero te invito a que dejemos abogados a un lado y lleguemos a un acuerdo, tengo videos y pruebas".

Ante esto, la viuda le menciona que le muestre las pruebas y Erick responde "estas te las muestro si aceptas mi propuesta, si no, las usaré en su momento para defenderme".

El dueño del Centro Escudo de Salvación, ratificó que se encontraba fuera de la ciudad el día de los hechos y aseguró que a las 9 de la mañana recibió una llamada para darle a conocer la situación, pero no le informaron que ´Jesy´ (Jesús Alfredo) había fallecido, él se dio cuenta hasta un día después por la llamada de una persona ajena al centro.

"Cuando Ángel me habló para decirme que había un motín, yo le pedí que le dijera a su vez a Dago que le hablara a las familias, una hora después regreso la llamada y me dicen que aún no les avisaban", comentó.

Dijo que misteriosamente desaparecieron los videos de las cámaras de seguridad, "el Cherman lo borró porque él está empinado ahí".

Incluso puntualizó que el día de la audiencia, éste se contradijo en muchas ocasiones porque pretendía acomodar las cosas a su favor.

Alfaro aseguró que el resto de los individuos que fueron detenidos por este caso, son personas inocentes, "ahí tienes la maestra que falleció en un taxi hace poco de un paro cardíaco, se sintió mal de tanto estar pensando que su hijo está en la cárcel acusado de un crimen que no cometió".

Le aseguró a Cynthia que si un día se fueran a juicio él está seguro de ganarle, porque las cosas, insiste, fueron cómo él le dijo.

Dijo que tuvo que vender sus pertenencias porque los abogados le quitaron todo, pero está dispuesto a llegar a un acuerdo, mencionó que pretendía volver a llamarle, dijo que su intención es asegurar el futuro de sus hijos.

Aseguró que su intención es ayudarla y comprobar que la responsabilidad es de Cherman, "me costó mucho el centro, ayudé a mucha gente, quiero que esa persona pague".