Reclamarían adeudo de Predial a AHMSA

Ante el adeudo de los 36 millones de pesos que tiene Ahmsa por concepto del impuesto predial de los años 2022 y 2023, a través de los departamentos Jurídico, Secretaría Técnica y Secretaría del Ayuntamiento se busca el encuadre legal para reclamar el pago ante el juzgado civil.

Así lo mencionó el Alcalde Mario Dávila quien señaló giró instrucciones para que se vea el tema y se aplique el cobro a través de las instancias legales que se desarrollan por los pasivos que tiene la empresa.

Dijo que no es un experto en temas jurídicos pero entiende que deben realizar esta acción legal de lo contrario, quedarían fuera del pago "si no cobraste, no se te paga".

Y descartó llamar al proceso legal que están por ejercer como una demanda, "yo lo encuadro como un cobro para que se nos pague ese pasivo".

LLEVA OBRAS A MÁS DE 140 COLONIAS

Por otra parte, el jefe de la comuna dijo que el año pasado se hicieron obras en 100 diferentes sectores de Monclova y este año llevan en ejecución alrededor de 40 más, por lo que contempla llevan 140 colonias beneficiadas.

Dijo que la ciudad tiene 230 colonias en total, por lo que señala seguirá trabajando fuertemente para que al término de la administración se logre cuando menos una obra por colonia.

"Tienes que ser honesto con la gente, no puedes ayudarle en todo, hay muchas colonias, hay muchas necesidades en todas ellas, y se debe distribuir de manera equitativa el presupuesto", finalizó.