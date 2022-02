Recolecta Pet en su lucha contra el cáncer

En apoyo a Óscar Armando Rodríguez Calleros, se pidió el apoyo de la ciudadanía para la recolección de Pet, latas de aluminios y tapitas con las que el joven podrá continuar con su tratamiento contra el cáncer.

Desde hace 6 años padece de linfoma de hodgkin, afecta su sistema inmunológico, es un cáncer, son como ganglios que se esparcen por su cuerpo, lo que provoca que se inflame y le perjudique en su cuerpo y sus órganos.

Al principio el proceso lo tomó en el IMSS, tomó radiaciones y se le controló la enfermedad pero a finales del 2018 le regresó la enfermedad, desde entonces él y su familia luchan día a día.

El tratamiento ya no lo recibe en el IMSS, porque ya no le hacía el tratamiento al contrario le perjudicaba su organismo más, le dieron la opción de acudir al hospital universitario donde hay otros tratamientos donde el IMSS no lo maneja por eso se hace la recolección de materiales para pagarlo.

El tratamiento que toma cuesta más de 50 mil pesos, este se le pone cada 15 días, es decir que por mes necesita 100 mil pesos, por eso piden el apoyo de los ciudadanos con el pet, el aluminio, las tapitas o de manera económica.

El joven terminó la preparatoria en el CBTIS 36, su enfermedad se extendió más y la enfermedad y los doctores no le dieron oportunidad de ingresar a la universidad para tomar la carrera de diseño gráfico.

Banco Bancoppel 4169 1604 8891 47 64, es el número de cuenta al que los ciudadanos pueden realizar sus donaciones, también se pueden comunicar al 8661001230.