“Recomienda” AMLO entren nuevos socios a AHMSA

CIUDAD DE MÉXICO. – Tras reiterar que su gobierno no rescatará a Altos Hornos de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador “recomienda” que entren nuevos socios a la empresa acerera como alternativa a la “situación de insolvencia” financiera que enfrenta AHMSA.

Pese a que el tema que se abordaba en su conferencia de prensa Mañanera era la corrupción en el fútbol mexicano, Andrés Manuel López Obrador, abordó de nueva cuenta el caso de la situación financiera de Altos Hornos de México, empresa acerera a la que la Comisión Federal de Electricidad le cortó el suministro energía la semana pasada.

“No hemos llevado a cabo rescates, no se han condonado impuestos. Tenemos casos especiales, por ejemplo, la situación de insolvencia, no quiero usar la palabra quiebra de Altos Hornos, con deudas al SAT, PEMEX, La Comisión Federal de Electricidad, IMSS y no hemos solicitado el que se paguen todas estas deudas, porque está de por medio la fuente de trabajo y la importancia que tiene esta planta en Monclova”, señaló el mandatario nacional.

Al parecer el presidente de México, no está informado que desde hace más de una semana, la Comisión Federal de Electricidad, no solo ha exigido el pago, sino que como medida de presión para recibir el adeudo, le cortó el suministro de luz a Altos Hornos de México, lo que ha arrojado millones de pesos en pérdidas económicas.

El presidente, no dejó pasar la oportunidad para reiterar su postura al señalar en forma tajante: “Nos piden rescate y eso no lo podemos hacer”.

Pide AMLO nuevos socios para AHMSA

“Lo que nosotros estamos recomendando, pues es que, entren nuevos socios que inviertan y que no se arruine esa empresa”, señaló textualmente López Obrador.