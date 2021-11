Recordando a "El Cuate"

"La muerte no nos separó, Dios se lo llevó un ratito, un día yo lo voy a alcanzar para seguir viviendo nuestra historia juntos, en la tierra fueron más de 50 años a su lado, él nos dio todo, enseñó a cada uno de nuestros siete hijos a salir adelante, les dio estudio, los hizo hombres y mujeres de fe pero sobre todo de fuerza para enfrentar cualquier adversidad, hoy a cuatro años de su partida lo seguimos recordando, sabemos que él está aquí con nosotros y que nunca nos va a dejar solos, hasta que un día volvamos a encontrarnos".

Comentarista de beisbol, locutor de radio en la XEWQ y sobre todo un hombre honesto y un padre y esposo trabajador y ejemplar, Benigno González Ferrara, mejor conocido como "El Cuate" es recordado por una gran cantidad de personas, quienes a cuatro años de su partida física, recuerdan con cariño sus vivencias y sobre todo su alegría de vivir aun con la discapacidad que padecía desde los 14 años.

Fue su esposa, Lorenza Flores Sifuentes quien relató con profundo amor como fueron sus años al lado de "Benny" como cariñosamente llamaba a su esposo, a quien hasta el último día de su vida, amó y respetó por ser un hombre de gran fortaleza física y de espíritu, quien saco a sus siete hijos adelante a pesar de los obstáculos que se le presentaban al no contar con uno de sus brazos.

"Cuando conocí a Benigno él no tenía un brazo, siempre me decía que si yo estaba dispuesta a estar con él, en esos tiempos era difícil conseguir un trabajo bien remunerado si tenías una discapacidad, sin embargo él siempre logró salir adelante, yo era muy joven cuando me casé y recuerdo que cuando sentía que las cosas no iban tan bien, yo lo tomaba de su mano y le decía, mira estoy contigo en las buenas y en las malas, dios nos va a dar fuerza para enfrentar todo y así fue, siempre juntos uno al lado del otro".

Doña Lore como cariñosamente le llamaba su esposo, relató a Periódico La Voz como es que durante más de 50 años fueron un matrimonio sólido, que luchó para dar estudio y sustento a sus siete hijos a quien además les dio amor, estudio y los formó para ser hombres y mujeres fuertes, para que cuando él no estuviera, pudieran salir adelante y recordar con amor a su padre, quien siempre dio todo por ellos y por darles una mejor calidad de vida.

Benigno fue una persona muy trabajadora, en ocasiones batallaba para que lo emplearan porque cuando tenía 14 años y trabajaba en una empacadora de chorizo, un molino de carnes le trituró parte de su extremidad por lo que tuvieron que amputarlo, sin embargo nunca se dejó vencer y del lado de su esposa Lorenza, logró formar una familia, quienes aún sin su presencia física, lo recuerdan, respetan y veneran todos los días.

"Mi papá fue una persona muy trabajadora, un ser humano hermoso y amoroso, nos formó de manera estricta, era de carácter fuerte, pero siempre nos dio mucho amor, tan es así que mis seis hermanos y yo seguimos queriéndolo, respetándolo y extrañándolo después de cuatro años que dejó este mundo".

Tigre de Corazón y amante de los deportes, Benigno González narró durante mucho tiempo el rey de los deportes en la XEWQ, su voz fue conocida por muchas personas en Monclova y la Región, quienes lo siguen recordando con mucho cariño.

En su tumba, se pudo observar su camisa del equipo de futbol Tigres de la UANL, sus cigarros y su sombrero, ya que era un hombre que disfrutaba del campo, de los caballos y de los días de fiesta al lado de su esposa e hijos.

"Papá era un hombre muy bueno, le gustaba mucho cantar, narrar los partidos de beisbol fue una de sus paciones, el futbol era su máximo, siempre fue tigre y bromeaba con que se realizaría un tatuaje en su brazo, el cual no tenía, tenía muy bien humor, siempre lo vamos a extrañar, hoy a cuatro años de su muerte, aquí estamos a su lado, siempre juntos, siempre fuertes al lado de su inseparable amor, nuestra madre quien ha sido fuerte y valiente, quien vive en la esperanza de que un día estará con él hasta la eternidad".