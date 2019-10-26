Recorren Monclova empresarios canadienses

Empresarios de Canadá estuvieron en la ciudad para realizar un recorrido pues tienen la intención de instalar una oficina y operar a través de Trans-Pro Logistics, fueron atendidos por el alcalde Alfredo Paredes López y Cesar Menchaca regidor de Fomento Económico.

Hicieron un recorrido por toda la ciudad para conocer lo que se puede hacer y seguir detonando la economía local, el alcalde Alfredo Paredes López mencionó que los frutos de aquella primera visita a Canadá hoy tienen resultados.

Hicieron un recorrido por toda la ciudad.

Los empresarios de Canadá también tuvieron una reunión con personal de Altos Hornos de México para estar en vinculación y hacer una relación a largo plazo.

Trans-Pro Logistics, es una empresa de transportes que revisa las posibilidades para expandir una oficina de relaciones en Monclova, están abiertos a trabajar en equipo, tienen oficinas en diferentes partes del mundo y vieron una ciudad con importante potencial, lo anterior debido Monclova está cerca de la Frontera.

“Es un placer estar aquí, hemos estado en Veracruz, Guadalajara, Cuernavaca, Puebla, y ahora quieren en Monclova, estamos muy contentos de estar aquí, nos conocimos en agosto pasado, cuando fueron con el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Raquemente, el alcalde de Frontera y Monclova”, señalaron los empresarios.

Están buscando hacer alianza para instalar la oficina, que venga esta empresa, de alguna forma es para que amortice el tema del transporte, los transportistas de la región hagan movimientos con enlaces y convenios en toda la República Mexicana, indirectamente generarán empleos, ayudará a que de alguna manera siga el crecimiento de la ciudad y la región.