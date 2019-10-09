Recorren Monclova empresarios chinos

En días pasados empresarios de China estuvieron en Monclova revisando la ciudad a fin de invertir en esta, ante esto el alcalde Alfredo Paredes comentó que en los próximos días más empresarios estarán supervisando Monclova, esperando tener buenos resultados para lograr la generación de nuevos empleos.

“Ya vinieron y vienen otros más el fin de semana, nosotros les enseñamos las reserva territoriales, les gustó la ciudad que es una ciudad industrial, que no le falta nada y que la mano de obra está muy calificada”, comentó el alcalde.

Alfredo Paredes López, alcalde.

Esto fue gracias a la gira de trabajo que el alcalde Alfredo Paredes López realizó acompañando a Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador del Estado a fin de lograr que se invierta en tierras coahuilenses.

El alcalde señaló con seguridad que se está ofreciendo todo para que los empresarios chinos se animen e inviertan en Monclova que cada vez más va en crecimiento.

“Tengan seguridad de que les estamos dando todo, hay reserva territorial junto con el gobierno del estado al lado de donde está Infac y Golden Dragon, ellos por lo regular buscan terrenos de 5 a 10 hectáreas la reserva que tenemos es de 80 hectáreas”, comentó el alcalde.

Espera que se tengan buenos resultados y que muy pronto se concrete la llagada de nuevas empresas, mencionó que lo ideal sería poder dar esta noticia antes de que finalice el año para así estar seguros de que ha valido la pena los trabajos que se realizan para la llegada de nuevas empresas.