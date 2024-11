Recorta Federación 17 mdp a Monclova.

Un recorte en las participaciones de 17 millones de pesos aplicó el Gobierno Federal en los últimos 4 meses al ayuntamiento local, hay municipios que se la están viendo difícil y con lo que respecta Monclova con buenas estrategias ha logrado hacer obra pública, tener un mejor equipamiento, finanzas sanas y cero deudas.

El alcalde Mario Dávila Delgado, mencionó que el trabajo de una administración debe ser evaluado en base resultados que la gente ve, y este municipio ha demostrado fortaleza y estrategias para que la gente este contenta y siga pagando sus impuestos.

"Ahorita hay muchos municipios complicados que no sobreviren de una manera independiente, que requieren y que viven totalmente de las participaciones de la federación, imagínense si de eso viven con los recortes como están, es algo difícil", dijo.

Indicó que Monclova tiene un apoyo de participaciones por parte de la federación, y a veces recortes y en los últimos 4 meses van 17 millones de pesos en recortes que sí impacta mucho pues si no tuvieran los ingresos de predial y otros conceptos estarían igual que otros municipios, pero afortunadamente no es así.

Buena relación entre México y EU

Interrogado sobe la victoria de Donald Trump, Dávila Delgado expresó que deberá de haber un respeto, no una relación totalmente sana pues se sabe que puede haber fallas de un lado y fallas de otro lado, en cuanto a México uno de los temas es la migración, el tema del narcotráfico mientras que las de los americanos es el consumo de drogas, y ser mayoritariamente más poderosos aunque no se permitiría que Estados Unidos abuse de eso.

"Una cosa es ser candidato y otra es ser presidente, entonces ya estuvo una vez, no hizo ni el 50 por ciento de lo que dijo, vamos a ver ahora que pasa, ustedes saben que yo no me adelanto, pero Estados Unidos se maneja de diferente manera, estados unidos tiene un congreso que esta equilibrado, hay mucha diferencia entre un partido y otro, y también se mueven mucho los intereses económicos y políticos", indicó.

Dijo no creo que se vaya a hacer lo dijo Trump porque ya estuvo una vez, y ni hubo deportaciones masivas, ni hubo exceso de arancel, aunque si deben de tocarse temas fundamentales como es la seguridad, el narcotráfico, economía, y de migración.