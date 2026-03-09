Quality Tube realiza recortes laborales en Monclova: 28 empleados afectados

La empresa Quality Tube inició ajustes en su plantilla laboral con la salida de trabajadores de confianza y sindicalizados, debido a la disminución en los niveles de producción en la planta, ante la incertidumbre que persiste en el sector por el tema de los aranceles por parte del Gobierno de Estados Unidos.

De acuerdo con información proporcionada por el mismo personal, durante la semana pasada se registró la baja de 28 empleados, de los cuales 12 eran de confianza y 16 sindicalizados que habían sido recontratados recientemente.

Los empleados, que solicitaron mantener el anonimato, señalaron que estos movimientos forman parte de una estrategia de la empresa ante el panorama que enfrenta la industria, principalmente por la presión comercial de Estados Unidos.

Indicaron que la incertidumbre en el sector ha generado preocupación entre la base laboral, pues existe el riesgo de que algunas empresas analicen trasladar operaciones hacia territorio estadounidense.

Hasta el momento, el representante sindical Carlos Mata López, de la CTM Monclova, no ha emitido una postura oficial respecto a la situación que enfrenta la empresa ni sobre los ajustes que se han registrado en su plantilla laboral.

Los trabajadores señalaron que no se descarta que los recortes continúen en caso de que los niveles de producción no registren una recuperación en las próximas semanas.