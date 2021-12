Recupera a su hijo

“Es algo que no sé explicar, nunca perdí la fe, fue algo muy fuerte, por más que me quise aguantar y no llorar, no pude porque mijo en cuanto me vio, me reconoció y gritó papá, corrió abrazarme”, mencionó Daniel Hernández quien estuvo casi tres años en prisión injustamente y tras quedar en libertad quiso ver a su hijo que estaba resguardado por la Pronnif porque la madre del pequeño se volvió drogadicta.

Luego de tanto tiempo de pasar por un calvario familiar, al fin podrán pasar una Navidad unidos, el pequeño Jonathan N ya fue entregado a su papá luego de pasar 6 meses reguardada por Pronnif.

El pequeño pasó por un mal momento, primero perdió a su papá cuando este fue culpado por un delito, un homicidio ocurrido en el bulevar Las Torres, que lo mantuvo 2 años en prisión hasta que quedó en libertad, absuelto de dicho delito.

Para cuando el padre del pequeño salió de prisión, el niño ya estaba resguardado por Pronnif, pues su madre había caído en el mundo de las drogas y constantemente exponía al menor al peligro, por lo que por seguridad, la Pronnif mantuvo a Jonathan N en la Casa Hogar.

Aunque la familia paterna trató de recuperar al niño, no era posible debido a que no tenía los apellidos de su padre, el niño mantenía comunicación una vez por semana con su abuelo y su tía, pero con su padre no.

Luego de un proceso tardado y gracias al apoyo de un juez, fue posible cambiar el apellido del niño para que este fuera entregado a su padre y fue el pasado viernes cuando el niño logró reencontrarse con su papá, hoy está feliz.

“Fue una emoción tremenda, lloré mucho cuando lo abrace y me lo lleve cargado, fue algo que no se explicar, fue muy fuerte”, señaló.

Dijo que no ha podido recuperar su vida como antes, le ha costado mucho encontrar trabajo con antecedentes, la gente lo ha juzgado sin saber lo que en realidad pasó.

“Perdí todo, mijo en la Pronnif, la mamá de mi hijo por la droga quedó mal, yo me hice un poco antisocial, intentó incorporarme pero no puedo, trato de encontrar trabajo y no encuentro nada estable, llevó papelería, solicitud y todo y no hay nada”, comentó.

Hace de todo, lava carros, pinta, ayuda a un señor en una tienda, todos los días sale algo, pero trabajo estable no tiene, lo que le preocupa es que su hijo no está afiliado al seguro Social, pero confía en que pronto encontrara algo estable para él.