Reestructuran recolección

Con el objetivo de ofrecer un servicio de recolección de basura más eficiente y satisfactorio para la ciudadanía, el departamento de Limpieza ha reestructurado los horarios y rutas de recolección tanto en el área de boteo como en los contenedores.

Esta iniciativa tiene como finalidad mantener los recipientes con la menor cantidad de basura durante la mayor parte del tiempo, evitando así posibles problemas de acumulación y desbordamiento que afecten la imagen y la higiene de la ciudad.

De acuerdo a las indicaciones del coordinador general de Limpieza, Octavio García Granados, se realizó un estudio exhaustivo para determinar las necesidades de recolección de basura en cada zona de la ciudad, considerando el flujo de residuos generados por los hogares y establecimientos comerciales.

A partir de este análisis, es que se han establecido nuevos horarios de recolección que se adaptan mejor a los patrones de generación de basura de cada sector, diseñando rutas más eficientes, para optimizar el recorrido de los camiones recolectores, reduciendo los tiempos de espera de los ciudadanos.

Con esta reestructuración, se espera que los recipientes de basura se mantengan con la menor cantidad de basura durante el día, evitando la acumulación excesiva de desechos y los problemas asociados, como son los malos olores y la proliferación de plagas.