Reforzarán vigilancia en Colinas de Santiago

Tras insistir en que no tiene reportes de inseguridad en los últimos días en Colinas de Santiago, el Alcalde Mario Dávila Delgado destacó que es una de las colonias donde dio la instrucción que no se cediera en cuanto a la vigilancia policial, porque tiene problemas sociales, económicos y hasta de venta de estupefacientes.

Lo anterior, en respuesta a la petición que hicieron amas de casa del sector de que se le ponga más atención a los problemas de robo que enfrentan en el sector.

"Tenemos una atención especial a colinas, los elementos de Seguridad Pública tiene la instrucción de atender cualquier llamado lo más pronto posible, pero les digo, no tengo reporte de algo que haya sucedido por allá", comentó el jefe de la comuna.

Sin embargo, dijo que solicitará a los jefes de la Policía Municipal que se den una vuelta por esta colonia, para poder verificar lo que las vecinas manifiestan y hacer el plan de enfrentar la situación para prevenir delitos.

Añadió el edil que se tienen suficientes elementos, se contrataron más de 100 policías nuevos en esta administración y se compraron más de 50 patrullas que son suficientes para brindar atención a cualquier reporte.

"No hay excusa que no se atienda algo", comentó el jefe de la comuna y dijo que no sabía lo de los robos en escuelas, pero destacó que se va a poner atención inmediata.

Asimismo, sobre la venta de droga en Colinas de Santiago, el Presidente Municipal dijo que esto genera mucha problemática en la comisión de delitos, pero el atacar esta situación le corresponde a una instancia superior.