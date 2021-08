Refuerzan operativos nocturnos

Con el fin de mantener bajo control, todos los eventos nocturnos de todo tipo, y bajo el antecedente del bar el Mitote, que fue suspendido en sus actividades la semana pasada, este fin de semana se llevarán a cabo los operativos correspondientes, en bares, eventos sociales y en fiestas particulares, en quintanas y jardines.

La coordinadora de Protección Civil, Jessica Barco, comentó que los departamentos que se coordinan con P.C, para llevar a efecto estas acciones, son Ecología, Alcoholes municipal y Alcoholes del Estado, así como seguridad pública, señaló que una vez que las corporaciones y departamentos operativos se coordinan, y planean la forma en que llevaran a cabo el operativo, inician la supervisión aleatoria en los establecimientos cuya actividad es nocturna.

Explicó que en estos momentos la prioridad es que los casos positivos no se incrementen, por lo que no existirá ninguna contemplación en aquellos lugares que estén violando el aforo permitido, donde no se esté usando el cubrebocas y no se mantenga la sana distancia.

El alcalde Alfredo Paredes López, ha dicho en su momento, que no se planea detener la reactivación económica, y que se debe buscar un equilibrio entre la reactivación económica y la salud, considerando que, en estos momentos en que la pandemia está tomando fuerza por la llegada de la tercera ola, todos debemos llevar a cabo las medidas preventivas.

La coordinadora de P.C subrayó que este fin de semana serán visitados salones de baile, cantinas, bares, antros, quintas y jardines para fiestas, para revisar que los protocolos se estén cumpliendo como lo establece el Subcomité de Salud en la Región Centro Desierto, y de no ser así, se aplicaran las sanciones correspondientes, dependiendo del tipo de omisión que se haya hecho a las medidas preventivas de sanidad.