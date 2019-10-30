Refuerzan vigilancia en libramientos

Ante los constantes reportes de asaltos a paisanos principalmente en libramientos de la región, la Fiscalía del Estado dio a conocer que se ha tenido conocimiento de los reportes que los afectados realizan al sistema de emergencias, mas no han llegado a esta instancia denuncias probablemente porque se trata de personas que van en tránsito.

Rodrigo Chaires Zamora, Delegado de la Fiscalía.

A raíz de los reportes al sistema de emergencias 911, en las mesas operativas que tienen los 3 niveles de gobierno en materia de seguridad se acordó incrementar el número de operativos como una medida de prevención, dijo el Delegado de la Fiscalía Rodrigo Chaires Zamora.

Dijo que la Fiscalía tiene información solamente de los reportes al sistema de emergencia, pero de estos se han obtenido pocos datos porque ninguno de los afectados ha interpuesto la querella correspondiente.

Detalló que los reportes se verificaron pero no se obtuvieron mayores datos y por lo tanto no se puede saber si los reportes fueron reales o fueron falsos.

Señaló que además de reforzar la vigilancia por parte de las policías municipales, estatales y federales en las carreteras y sobre todo en los libramientos de la región, porque según los reportes es donde se cometen los asaltos, se hace el llamado a connacionales para que eviten en la medida de lo posible estas vías y en lugar de eso opten por seguir en la carretera 57 donde hay gran afluencia de automovilistas y por consiguiente más seguridad.