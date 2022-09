Registran más de 14 avistamientos de osos

Este 2022 es atípico sobre el número de animales salvajes que se presentan en zonas rurales y urbanas, este año se han reportado en la región avistamiento de 14 ejemplares de oso negro, pero también han aparecido pumas y otros animales salvajes, indicó Jorge Guerrero director de servicios forestales de la secretaria del medio ambiente del estado.

El funcionario estatal está presente en el taller de capacitación que se dirige a servidores públicos para que conozcan a la perfección la acción y reacción que deben registrar una vez que se reporte el avistamiento de un oso.

El entrevistado mencionó que la situación se presenta por ciclos, pues fue en el 2011 cuando se registró en Coahuila una mayor presencia de osos negros en zonas rurales o ejidales.

"Pero es normal, porque nosotros somos los que estamos invadiendo su hábitat", insistió el funcionario tras destacar que es necesario que la gente tome la calma y reporte a las autoridades el hecho, sin agredir al animal porque se ponen en riesgo y sin huir porque también sería peligroso.

Jorge Guerrero destacó que es muy importante que la gente sepa que no debe alimentar ni dar de beber a los animales salvajes, "no hemos hecho conciencia de no dejar basura porque es precisamente en la basura donde buscan alimentarse".

Señaló que las autoridades competentes deben saber cómo actuar al avistar un oso, y la forma en que deben sedarlo y con qué para sacarlo del lugar de riesgo y regresarlo a su hábitat natural.

"Todo esto es lo que van a aprender las personas que acudan al curso-taller, no queremos que vuelva a suceder el acto aberrante que ocurrió en Castaños", finalizó.