Regresa el tradicional Castillo del terror

Prometen más sustos, gritos y sorpresas este año en el “Castillo del Terror”, con más de 40 monstruos, nuevos espacios espantosos y un recorrido de miedo, la familia espera la visita de más de mil personas de la región centro.

La historia inició hace más de 25 años, Evangelina Salomón no dejaba que sus hijos pidieran Halloween por la inseguridad que se vivía y para que lograran disfrutarlo en su hogar, decidió crear monstruos con piedras o rejas, celebraciones con adornos y artículos reciclables.

La casa se convertirá este 31 de octubre.

Juan Valadés Salomón comentó que él tenía cinco años y recuerda que su mamá pintaba a los muñecos y ponía adornos en toda la casa, luego les daba dulces. A los pocos años, sus vecinos empezaron a reconocer la decoración y las celebraciones dieron paso a la Casa del Terror, ubicada en la calle Ecuador 1820, colonia Emiliano Zapata sur.

“Como era cada vez más grande, se hacían monos diferentes y mis hermana y yo le comenzamos a ayudar a mi mamá, instalar nuevos monstruos o tener a los más famosos. Desde el 2014 que hemos visto un incremento de visitantes, iniciamos el 2018 a las ocho de la noche y terminamos a las dos de la mañana”.

El exorcista, Eso y La Monja, son algunos de los personas que sacarán sustos.

El crear todo el ambiente de terror lleva alrededor de quince días, Evangelina, sus hijos y nietos, crean con sus propias manos a los monstruos, pintan la milpa, un nuevo laberinto donde es difícil cruzar e instalan a los muñecos en lugares específicos para continuar sacando sustos y poner los pelos de punta a los visitantes.

Brujas, calaveras, “Chucky”, el payaso “Eso”, monjes, ataúdes con cadáveres, duendes, exorcistas, la niña de El Aro, payasos, espanta pájaros, entre otros personajes, serán los huéspedes especiales de la Casa del Terror. La casa se transformará este 31 de octubre, habrá efectos especiales como música, humo y color, también se crearon más espacios terroríficos como un cementerio en la parte trasera.

Juan señaló, la familia nunca ha cobrado ni un cinco por ingresar, solo el año pasado pidieron algo conmemorativo para hacer más muñecos e innovar la casa, así como los premios para el mejor disfraz con el fin de entretener a las personas este 2019. Las puertas estarán abiertas desde las 4:00 de la tarde y se cerrarán máximos hasta las 3:00 de la mañana.

“Esto continuará si Dios quiere, a las personas les digo que vengan y vivan la experiencia de lo que les ofrece la Casa del Terror, es un momento de diversión y no se enfoca al satanismo ni esas cosas, no hacemos culto a la muerte o al diablo, claro que tampoco olvidamos nuestro Día de Muertos que nos identifica como mexicanos”.