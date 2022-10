Regresa hijo con su madre desahuciada

MONCLOVA., COAH- Luego de más de dos meses de búsqueda, la señora Aracely Reyna Moreno pudo volver a ver a su hijo José Julián, quien se encontraba detenido en el Ministerio Público por supuestos delitos contra la salud.

Cómo se recordará hace unos días Adela Reyna Moreno, hermana de José inició su búsqueda, ya que su madre se encuentra muy grave y su última voluntad era volver a ver a su hijo.

Gracias a una nota periodística elementos policiacos reconocieron a José Julián y dieron aviso a sus familiares de que estaba detenido en el MP de Monclova, toda vez que lo capturaron en el municipio de Sabinas, acusándolo de diversos delitos.

Adela Reyna dijo que de forma inmediata acudieron a recoger a su hermano, teniendo que pagar una multa de Mil 500 pesos para su liberación, lo cual consideraron injusto, toda vez que asegura, su hermano es inocente de los cargos que se le imputaron.

"No sabemos quién detuvo a José porque no nos sabe decir de que coloración eran, también detuvieron a su mujer pero a ella no pudimos pagarle la fianza, estamos felices porque ya por fin mi madre quien está muy mal de salud lo pudo ver, pero creemos que es una injusticia la que se cometió con él pues además traía golpes en el cuerpo".

Mencionó que si bien los golpes que presentó su hermano al ir a liberarlo no son de consideración, es injusto que lo agredieran, asegurando que no es culpable de lo que se le acusa.