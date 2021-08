Regresan a laborar docentes de UAC

Sin inmunidad regresan 7 docentes a laborar a la Unidad Norte de la Universidad Autónoma de Coahuila, hace unos meses rechazaron la única dosis de la vacuna de CanSino y ahora buscan las dosis de cualquier laboratorio ante la tercera ola del Covid-19.

Lo anterior lo dio a conocer el coordinador Luis Carlos Talamantes Arredondo, los trabajadores externado que no creían en la vacunación y se respetó su decisión, pero eso no quiere decir que no acudan a laborar, motivo por el cual regresaron ayer a las aulas aunque aun no ingresen los alumnos.

"Porque se les dieron todas las oportunidades para la vacunación, si no la aceptaron ya es boleto de ellos, son docentes mayores de 50 años de edad. Algunos de los que se nos quedaron rezagados por enfermedad u otro motivo, aprovecharon las oportunidades en otras ciudades como Rosita y San Buenaventura"

Mientras tanto, los alumnos estarán acudiendo esta semana para hacer los trámites correspondientes para arreglar sus horarios y comenzar el ciclo escolar el próximo lunes 9 de agosto.