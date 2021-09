Regresan a Monclova detenidos en EUA

Algunos hombres que estuvieron en la prisión debido a que migración los detuvo cuando intentaron cruzar a Estados Unidos ya regresaron a Monclova, otros esperan el momento en que el gobierno americano deporte a más de 200 indocumentados.

Citlali García Montelongo mencionó que su esposo, su suegro y su cuñado están allá desde hace 53 días, no han pagado la multa porque no cuentan con recurso pero ya ofrecieron el lugar en donde viven, necesitan 250 mil pesos para la liberación de los tres o esperar a que la noticia de que se liberará a más de 200 personas sean indocumentados.

En otros casos les cobraron de mil a los mil 500 pesos, cerca de cinco hombres pudieron pagaron y llegaron a Monclova desde el martes por la tarde, se rencontraron con la familia y aunque la situación económica es muy difícil, permanecen unidos.

Otras personas pagaron y esperan que les informen que ya saldrán de prisión, es el caso de Johana Dávila quien tiene a sus dos hijos en prisiones diferentes, solo pagó por uno de ellos pero no hay respuesta.

Dijo que el pasado lunes pagó 2 mil dólares para la liberación de su hijo, Marco Antonio Ortega Dávila de 22 años de edad quien tiene 29 días en prisión, esperaba que llegara a Monclova junto con los primeros hombres pero no fue así, habló y le dijeron que no había garantía de que saldría de prisión, se cercioró de pagar en el lugar correcto y fueron familiares de Estados Unidos quienes hicieron el pago de la multa.

"¿Qué voy a hacer?, no tengo el dinero suficiente para estar pagando y me dicen que todos sabíamos que no había garantía, me dicen que me espera que a lo mejor el juez ya lo va a procesar, pero a mi hijo no lo ha visto ni jueces ni abogados", comentó.

El otro hijo es José Luis Ortega Dávila está en una prisión diferente, pero su caso está más avanzado, ya está con un abogado y próximamente se presentará en la corte.

Espera que pronto puedan regresar ya que sus esposas los necesitan, una de ellas está embarazada con 8 meses de gestación, esperan que pronto los liberen o que sea cierto la noticia que indica que el gobierno de Estados Unidos iba a liberar a más de 200 personas que están en prisión por intentar cursar de manera ilegal.